Угрозу атаки беспилотников объявили в Воронежской области

Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов объявили в Воронежской области. Об этом сообщил в личном Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

Он призвал жителей Воронежской области сохранять спокойствие и отметил, что силы противовоздушной обороны приведены в готовность.

«Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал губернатор.

Ранее сообщалось о шести украинских беспилотниках, уничтоженных в небе над Белгородской областью.