Угрозу атаки беспилотников объявили в Воронежской области
Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов объявили в Воронежской области. Об этом сообщил в личном Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.
Он призвал жителей Воронежской области сохранять спокойствие и отметил, что силы противовоздушной обороны приведены в готовность.
«Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал губернатор.
Ранее сообщалось о шести украинских беспилотниках, уничтоженных в небе над Белгородской областью.