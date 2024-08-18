На Западе раскрыли подробности атаки ВСУ на Россию

Вооруженные силы Украины (ВСУ) до атаки на Курскую область планировали напасть на Брянскую область. Об этом сообщило издание The Economist со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что также украинское командование рассматривало вариант комбинированного вторжения в несколько российских регионов. Целями наступления являлись отвлечение России от Донбасса и создание козырей для будущих переговоров.

По информации издания, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский держал свои планы в тайне. Он обсуждал их с узким кругом лиц, а с президентом Украины Владимиром Зеленским и вовсе беседовал наедине.

Зеленский назвал цель рейда в Курскую область

Утром 6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. Сначала ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. Согласно последним официальным данным на 12 августа, жертвами атак стали 12 мирных жителей, еще 121 человек пострадал.