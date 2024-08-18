Зеленский назвал цель рейда в Курскую область

В своем вечернем видеообращении Владимир Зеленский заявил, что одной из целей вторжения Украины в Курскую область является создание буферной зоны на территории России. Заявление украинского лидера опубликовано в его Telegram-канале.

© Газета.Ru

Зеленский также призвал Запад ускорить поставки военной помощи ВСУ.

«Нам нужно, чтобы наши партнеры ускорили поставки. Мы очень просим. Война не знает отпусков», — подчеркнул он.

По словам украинского президента, нужно во что бы то ни стало наладить своевременную логистику, чтобы доставить вооружения в рамках объявленных пакетов. Он отдельно отметил помощь США, Британии и Франции.

До этого журналист телеканала Sky News Дебора Хейнс со ссылкой на источники утверждала, что Вооруженные силы Украины в ходе атаки на Курскую область якобы планируют создать буферную зону на территории РФ и пополнить обменный фонд.

Медведев перечислил причины операции ВСУ в Курской области

При этом Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии.