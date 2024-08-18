ВСУ запустили ложные цели в районе Крыма

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, комментируя объявленную на две минуты ракетную опасность, пояснил, что вооруженные силы Украины «запускают ложные цели».

Как пояснил в Telegram Развожаев, «несколько минут между сигналом тревоги и сигналом отбоя» связаны с тем, что ВСУ «в очередной раз прощупывают систему обороны» Крыма.

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Кроме того, он предупредил, что «в районе Северного мола флот проведет тренировку – будет произведен один учебный выстрел».

«В городе все спокойно», – сообщил губернатор.

Напомним, на днях в акватории Черного моря были уничтожены украинские беспилотники и два безэкипажных катера.