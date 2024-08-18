Истребитель-бомбардировщик F/А-18 коалиции США опасно сблизился с Ан-30 ВКС РФ в Сирии

Истребитель-бомбардировщик F/А-18 международной коалиции во главе с США опасно сблизился с самолетом Ан-30 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в небе над районом Эт-Танф провинции Хомс в Сирии. Российский экипаж своевременно предотвратил столкновение, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

© Wikipedia Commons

"17 августа с 11:05 до 11:10 [мск] над районом Эт-Танф провинции Хомс на высоте 6 700 метров произошло опасное сближение истребителя-бомбардировщика F/А-18 коалиции с самолетом Ан-30 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии. Российский экипаж, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения", - сказал он.

Игнасюк отметил, что за сутки в районе Эт-Танф зафиксировано 18 нарушений авиацией коалиции правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики: тремя парами истребителей F-15, парой истребителей Typhoon, двумя парами истребителей-бомбардировщиков F/А-18 и тремя парами штурмовиков А-10. Кроме того, зафиксировано шесть случаев нарушения положений протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.