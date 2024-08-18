Зеленский "особо обратился" к трем странам с просьбой ускорить поставки оружия

Президент Украины Владимир Зеленский вновь попросил зарубежные страны ускорить поставки оружия Киеву. Соответствующее заявление он сделал в видеообращении, опубликованном в его официальном Telegram-канале.

"От наших партнеров требуется ускорение поставок [оружия]. Мы очень просим. У войны нет отпусков. Нужны решения, необходима своевременная поставка объявленных пакетов помощи", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что "особенно обращается" к США, Великобритании и Франции.

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С момента начала Россией специальной военной операции западные страны многократно нарастили поставки вооружений Украине. При этом Киев постоянно просит у партнеров более современные образцы и дальнобойные ракеты. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.