Белоруссия рассчитывает получить от РФ партию вертолетов Ми-35М

Вооруженные силы Белоруссии планируют в начале 2025 года получить от Российской Федерации новую партию вертолетов Ми-35М и звено истребителей Су-30СМ. Об этом сообщил командующий ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Белоруссии Андрей Лукьянович в эфире телеканала СТВ.

"Весной мы получили очередную партию вертолетов Ми-35М. Также у нас в планах в начале года получение двух партий авиационной техники - это вертолеты Ми-35М и еще одного звена самолетов Су-30СМ", - сказал командующий.

Лукьянович пояснил, что в Белоруссии модернизируют самолеты Су-25 и "для применения других средств авиационного поражения".