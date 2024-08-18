МВД Польши высказался о подходу к СВО на фоне атаки ВСУ на Курскую область

Украина получает «огромные политические выгоды» от попыток вторжения в Курскую область, но это не отменяет «антиэскалационного подхода» Запада к украинскому конфликту, заявил польский министр внутренних дел Томаш Семоняк.

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«Это наступление не меняет антиэскалационной позиции Запада», — сказал министр, отвечая на вопрос Reuters, изменят ли действия Киева позицию Запада относительно использования поставляемого оружия.

Газета The Sunday Times писала, что ВСУ используют поставленные Великобританией беспилотники в ходе атаки на Курскую область.

В Ирландии заявили, что атака ВСУ на Курскую область изменит ход СВО

Также украинская армия применила британские Challenger 2 в атаке на Курскую область.