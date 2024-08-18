Военкоры сообщили, что войска РФ выбили ВСУ из Нью-Йорка

Российские войска полностью заняли населенный пункт Нью-Йорк в Донецкой народной республике, выбив из него ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело».

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Других подробностей военкоры не приводят.

Нью-Йорк (бывший поселок Новгородское) — населенный пункт, расположенный в 10 км от Горловки и 5 км от Торецка, где находится крупный гарнизон ВСУ. Взятие поселка позволит улучшить ситуацию с безопасностью мирных жителей в Горловке и Донецке, поскольку ВСУ их обстреливают из Нью-Йорка, а также приблизиться к Торецку, отмечал паблик «Военная хроника».

Еще в начале августа сообщалось, что бойцы подняли над Нью-Йорком российский флаг.

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На этом фоне ВС РФ начали штурмовать Торецк сразу с трех направлений. Взятие города, являющегося дорожным узлом, позволит в дальнейшем освободить Краматорск и Славянск, рассказывал военный эксперт Анатолий Матвийчук.