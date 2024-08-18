Жители около 450 домов города Ньютаунардс в Северной Ирландии были эвакуированы после того, как в жилой застройке нашли бомбу времен Второй мировой войны, пишет Sky News. Полиция предупредила, что снаряд будут обезвреживать на протяжении нескольких дней.

Полицейская служба Северной Ирландии эвакуировала около 450 близлежащих домов, — сказано в публикации.

На место уже приехали военные, которые займутся извлечением боеприпаса. Один из местных чиновников сказал, что операция займет минимум пять дней.

Похожая ситуация ранее произошла в немецком Кельне. Примерно семь тысяч человек были вынуждены оставить свои дома из-за неразорвавшегося снаряда времен Второй мировой войны. Двадцатитонный снаряд обнаружили во время строительных работ в районе Порц-Вестховен.

Ранее сообщалось, что специалисты инженерно-саперных подразделений группировки войск «Север» продолжают проводить гуманитарное разминирование и устранять последствия обстрелов Киева в приграничье Курской области. Разведку и уничтожение боеприпасов, применяемых украинскими формированиями, они проводят ежедневно.