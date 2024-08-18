Разведчик заявил об изменении тактики ВСУ в Работино

Подразделения ВС РФ отмечают изменения в тактике украинских боевиков в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, рассказал боец разведроты 291-го полка ВС РФ с позывным «Волчек». Об этом пишет РИА «Новости».

Военный отметил, что украинские военные меняют тактику, стараются заходить на позиции малыми группами.

«Очень часто ночные заходы практикуются. Техники стало мало. В основном легкие машины бронированные. Humvee идут, много», — подчеркнул «Волчек».

По его словам, на линии фронта практически не видно тяжелой техники. Он уточнил, что это обусловлено двумя факторами — тем, что ВСУ берегут танки и САУ, а также тем, что российские военные активно ее выбивают.

В Ирландии заявили, что атака ВСУ на Курскую область изменит ход СВО

Ранее сообщалось, что боевики Сил спецопераций Украины применяют под Курском различные уловки и тактические приемы. Так, они используют опознавательный знак российских военных — красные повязки на рукавах — для рейдов в тылы и организации засад в регионе. Кроме того, диверсанты начали переодеваться в гражданскую одежду и маскироваться под мирных граждан.