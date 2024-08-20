Полковник объяснил значение перехода Нью-Йорка под контроль России

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил значение перехода села Новгородское (украинское название — Нью-Йорк) в Донецкой народной республике (ДНР) под контроль России. Матвийчук объяснил «Ленте.ру», что взятие этого населенного пункта откроет российским военным путь в Краматорск.

Ранее стало известно, что российские военные полностью взяли под контроль поселок Нью-Йорк в ДНР.

«Наши ребята выбили противника. Сейчас идет зачистка. Над поселком Нью-Йорк поднят флаг России», — сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«С точки зрения военного искусства и военного положения Нью-Йорка — это открытые ворота для движения на Краматорск. Если посмотреть на карту, это узел автодорог, логистические центры — больше их там не будет. Это позволяет нам высвобождать войска и (...) осуществлять нам мероприятия по борьбе за другие административные территории в ДНР», — объяснил Матвийчук

1 августа депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что украинская армия не готова к обороне Нью-Йорка. Такая же ситуация складывается и в районе Торецка в ДНР.

О тенденции к замыканию группировки ВСУ в районе Нью-Йорка стало известно 22 июля. Тогда сообщалось, что после масштабных авиаударов российские войска начали наносить расходящиеся удары и окружать гарнизон ВСУ, успешно добравшись к центру поселка.