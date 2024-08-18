Кадыров сообщил о пленении военных ВСУ с помощью захваченной рации

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в плен к российским силам, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, опубликовав в Telegram-канале видеозапись с украинскими военнослужащими. Кадыров отметил, что в плен военные ВСУ попали с помощью "рации уничтоженного нациста".

"Заслуга по их поимке принадлежит группе "Каштан" спецназа "Ахмат". Их боевиков обманным путем привезли в Курскую область, пленили их бойцы "Каштана", заманив с помощью рации уничтоженного нациста. В плену на них снизошло озарение, что воевать с Россией нет смысла", - написал Кадыров.

По его словам, в телефоне одного из пленных были записи, где один из них хвалился на камеру, что "едет убивать русню".

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