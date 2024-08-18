В ходе украинской атаки против российского региона активно применяются беспилотники, поставленные Киеву Британией. Об этом пишет The Sunday Times со ссылкой на источники.

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«Ставки были высоки. Незаметное для мира британское оборудование, в том числе беспилотники, сыграло центральную роль в новом наступлении Украины, а британский персонал в течение двух лет тесно консультировал украинскую армию, в масштабах, с которыми не может сравниться ни одна другая страна», — пишет газета.

Издание также отмечает, что в минувший вторник появились кадры британских боевых танков Challenger 2, используемых ВСУ для вторжения в Россию.

Перед этим официальные лица Даунинг-стрит и британского минобороны вели переговоры о том, «как далеко можно зайти в поддержке растущего участия Британии во вторжении в Курскую область».

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Ранее читатели британской газеты заявили, что из-за британских вооружений, поставленных Киеву, их страну втягивают «в то, к чему мы не имеем никакого отношения».