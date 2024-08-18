ВС России пленили военного ВСУ, заявлявшего о намерении ехать «убивать русню»

Российские военные взяли в плен военного ВСУ в приграничье Курской области, который хвалился на камеру, что «едет убивать русню».

Командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов заявил, что запись нашли у него в телефоне.

В плену украинец заявил, что ошибался, и посоветовал сослуживцам не воевать против России.

По словам одного из пленных, их якобы обманным путём привезли в Курскую область. Как именно, не рассказал. Заходили они на четырёх машинах, в каждой — по десять бойцов.

Ранее взятый в плен военный Нацгвардии Украины Александр Макиевский заявил, что командование ВСУ угрожает украинским солдатам ударом по ним кассетными снарядами из РСЗО «Град», если они попытаются отступить с позиций для сохранения жизни.