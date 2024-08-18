Американскую ракетную установку взорвали на Украине

Российские военнослужащие уничтожили американскую реактивную систему залпового огня М270 MLRS, сообщили в Минобороны России. Установка находилась в районе Бездрика в Сумской области. Параллельно армия РФ ищет и уничтожает диверсантов в лесах южнее населенных пунктов Алексеевское, Сафоновка и Шептуховка в Курской области.

В районе населенного пункта Бездрик Сумской области ракетным ударом уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США, — сказано в публикации оборонного ведомства.

Ранее стало известно о продвижении российских войск в ДНР и взятии новых поселений. Под контролем ВС РФ оказались населенные пункты Новожеланное и Заветное. В этом районе действуют штурмовики и подразделения 3-го батальона 228-го полка. Также российские военные Центральной группировки войск установили контроль над Свиридоновкой. Населенный пункт расположен восточнее Мирнограда в Донецкой Народной Республике.

Также заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины были остановлены по всему периметру, где находится спецназ «Ахмат» в приграничных районах Курской области. По его словам, была уничтожена боевая бронированная машина ВСУ вместе с пехотой.