Бронированная кабина РСЗО "Ураган" выдержала удар HIMARS

Реактивная система залпового огня "Ураган" выдержала попадание поражающих элементов ракеты комплекса HIMARS. Вольфрамовые шарики, которыми начинен американский боеприпас, не смогли пробить стекла и корпус российской установки БМ-27.

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Снимок РЗСО "Ураган" разметил в соцсетях Телеграм-канал "Военный осведомитель".

"Машина оборудована бронированной кабиной, которая защищает экипаж от пуль, осколков и поражающих элементов высокоточных боеприпасов. Благодаря этому повысилась боевая живучесть РСЗО", - прокомментировали данный факт в пресс-службе ГК Ростех.

В госкоропорации отметили, что на боевую живучесть артиллерии и ракетных комплексов влияет несколько факторов: заметность для средств обнаружения противника, подвижность машины, и ее бронирование.

"Опыт применения в реальных условиях говорит о том, что в наши машины заложены верные технические решения, которые позволяют держать удар серьезного противника, в том числе HIMARS", - уточнили в Ростехе.

Реактивные системы залпового огня "Ураган" приняты на вооружение в 1975 году. Дальность стрельбы комплекса реактивными 220-мм снарядами достигает 40 километров. Залп одной пусковой установки накрывает площадь в 42 гектара. Огонь можно вести осколочно-фугасными и кассетными боеприпасами, а также залпом или одиночными выстрелами.