Стало известно, как Израиль ликвидировал «Призрака» из «Хезболлы»

Израилю удалось ликвидировать одного из основателей и самых высокопоставленных оперативников группировки «Хезболла» по имени Фуад Шукр, также известно как «Призрак». Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Его ликвидировали 30 июля в Бейруте, когда боевик находился в своем офисе на втором этаже жилого дома, уточнил источник. Свое прозвище представитель группировки получил из-за скрытного образа жизни. Многие даже не знали, как он выглядит.

Сообщается, что боевика заманили в здание, после чего по нему был нанесен удар израильской армией.

За день до этого сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по военным объектам шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана.

В Ливане заявили о гибели командира «Хезболлы» Шукра

До этого газета The Wall Street Journal писала, что в руководстве Израиля произошел раскол из-за споров о необходимости атаки на «Хезболлу».