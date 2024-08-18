Лукашенко рассказал о мотивах Украины при атаке на Курскую область

На Украине будут рады и счастливы, если Россия применит тактическое ядерное оружие, поскольку это лишит Москву сочувствующих и союзников. Так президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал в интервью телеканалу «Россия».

Белорусский лидер отметил, что вторжение ВСУ в Курскую область угрожает эскалацией конфликта. Опасность в том, что Киев такими действиями хочет толкнуть Россию на асимметричные действия, например, на «применение ядерного оружия».

«Знаю точно, что в Украине были бы очень рады, если бы Россия применила или мы там тактическое ядерное оружие. Это было бы счастье», — сказал Александр Лукашенко (цитата по БЕЛТА).

По его мнению, тогда у России и Белоруссии не осталось бы сочувствующих стран и союзников, потому что «они погружены в то, что происходит».

«Во-вторых, это же ядерное оружие. У нас же уже сформирован определенный образ негативный к этому ядерному оружию. Вот они хотят подтолкнуть», — добавил Лукашенко.

Ранее появилась информация, что ВСУ собираются нанести удары по территории Курской и Запорожской АЭС.