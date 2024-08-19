Спецназ "Ахмат" уничтожил всю разведку 61 бригады ВСУ в Судже

В Телеграм-канале разведгруппы "Аида" спецназа "Ахмат" опубликовали фото с уничтоженными разведчиками 61 бригады ВСУ в Судже. Все они еще недавно записывали бравые видео при вторжении в Курскую область.

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Теперь эти вражеские кадры стали трофейными - экшн-камеры ликвидированных боевиков оказались в руках российских спецназовцев. Среди них, запись захвата здания "Газпромнефти" в Судже, групповые снимки разведчиков ВСУ.

"В целом, за три дня, был проведен полный отстрел всей разведки 61 бригады, включая тех, кто похищал, вешал флаги и мародерил", - констатировал командир "Аид".

Напомним, на одной из камер GoPro было обнаружено видео, где боевики ВСУ похищают мирных жителей Суджи из их том. Почти все участники этого военного преступления уничтожены. И только двое попали в плен и признались в своих деяниях во время допроса, проведенного замначальником Главного управления по военно-политической работе МО РФ Апти Алаудиновым.