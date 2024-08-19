Сдавшиеся в плен в Курской области диверсанты ВСУ попали на видео

В сети появились кадры сдачи в плен группы украинских диверсантов в Курской области, которые сложили оружие после встречи с морпехами-черноморцами ВС РФ.

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Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота взяли в плен у Ольговки 19 украинских диверсантов из 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

В Минобороны РФ отмечали, что российские подразделения уничтожают диверсионные группы ВСУ, которые пытаются через леса проникнуть вглубь российской территории. Накануне в районе Ольговки были отражены атаки штурмовых групп ВСУ.

Согласно данным МО РФ, украинские войска потеряли более 3460 солдат с 6 августа, когда перешли границу России в Курской области.

Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов говорил, что, по его информации, целью атаки было зайти в Курск, взять под контроль АЭС в Курчатове и захватить как можно больше территории. Однако российская армия сорвала эти планы.