Лукашенко подтвердил переброску на рубежи с Украиной почти трети армии

Учитывая, что Киев сосредоточил вблизи границ с Беларусью более 120 тысяч военных, Минск вынужден был перебросить к своим рубежам почти треть своей армии. Этими данными поделился Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия", информирует БЕЛТА.

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Кроме того, пояснил верховный главнокомандующий, видя агрессивную политику со стороны соседнего государства, на границе с Украиной "работают спецслужбы, спецподразделения - "Альфа", "Алмаз" и прочие - самые подготовленные".

Комментируя ситуацию по периметру РБ, он напомнил о дополнительном обострении обстановки еще в конце июня - начале июля, когда велась подготовка к параду в белорусской столице ко Дню Независимости. Тогда в Беларусь, в том числе из России, уточнил президент, переместилось немало летательных аппаратов и подразделения сухопутных войск, которые участвовали в параде.

Потом по каналу коммуникации, который существует с украинскими спецслужбами, рассказал Лукашенко, удалось урегулировать ситуацию, и они дополнительные силы, которые были сверх 120 тысяч, отвели. "И мы те, которые дополнительно вводили, тоже отвели".

Правда, "те подразделения, которые два с половиной года там были введены, они и тогда, и теперь. И с их стороны, и с нашей стороны присутствуют. Это смерти подобно, чтобы мы свои войска с границы с Украиной убрали. Война идет", - заметил президент по поводу некоторых разговоров вокруг "отвода" войск.

Кроме того, уже в августе Минск был вынужден ответить и на нарушение воздушного пространства ударными беспилотниками.

"Почему мы жестко отреагировали на это? Потому что они постоянно нарушают восточную часть нашей границы. Некоторые беспилотники, собранные на Украине, летают 3-5 тысяч километров, долетали же до Татарстана, цепляли и нашу границу. Мы их предупреждали. Конечно, наше ПВО это видит и сразу информацию передает российским противовоздушным силам".

Лукашенко подчеркнул, что был вынужден реагировать по всем направлениям, когда беспилотники уже фактически вторглись на белорусскую территорию.