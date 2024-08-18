Внучка «русского Ивана» сообщила об отсутствии связи с ним после издевательств бойцов ВСУ

С пропавшим после издевательств бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) 74-летним пенсионером Александром Григорьевым не смогли связаться родственники. Внучка «русского Ивана» сообщила об отсутствии связи с ним, пишет Telegram-канал Shot.

«У нас нет никакой связи ни с Гоголевкой, ни с Суджей, ни с какими соседями. Мы не знаем, что с ним, никто не может подтвердить нам, что с ним все хорошо», — рассказала каналу внучка Григорьева.

Ранее Mash сообщал, что мужчину нашли живым, якобы соседи видели его возле дома в деревне Гоголевка и в окрестностях и описали его состояние словами «он в порядке, чувствует себя хорошо».

В СМИ также распространялась информация, что якобы у Григорьева есть украинский паспорт. Однако внучка заявила, что мужчина — гражданин России. «И все, у него российская прописка, российский паспорт», — сказала собеседница Shot.

15 августа в сети появились кадры, снятые украинскими военными, на которых показано, как украинские солдаты в нацистских касках, имитируя немецкий акцент, издеваются над пенсионером, называя его «русской свиньей» и выкрикивая в его адрес различные оскорбления и фразы: «Эй, русский Иван! Как жизнь, русский Иван? Иди пей водка». После этого сообщения мужчина пропал, его не видели несколько дней. К поискам пенсионера подключили аэроразведку.

Ранее также сообщалось, что Григорьев, над которым глумятся на видео, в 2014 году переехал с семьей из Макеевки Донецкой народной республики в Гоголевку Суджанского района Курской области. В прошлом мужчина всю жизнь проработал на донецких шахтах. В России он жил с дочерью и ее мужем. Жены пенсионера не стало в 2012 году.