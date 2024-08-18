Лукашенко: ВС РФ снесут украинских военных в Курской области

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия любой ценой освободит Курскую область от вторгшихся на ее территорию украинских военных. Об этом пишет БЕЛТА.

По словам президента, в числе украинских бойцов, совершивших нападение на Курскую область, не было непрофессионалов.

«Они были собраны со всей линии боевого соприкосновения. Это были уже в основном прошедшие по войне люди. Остальных дооснастили, наемники, поляки и прочее и прочее. Были сформированы очень мощные силы, и они зашли [в регион]», — подчеркнул Лукашенко.

Глава государства отметил, что служил на границе. Он пояснил, что погранзаставы не могли сдержать противника, им не по силам было это сделать.

«Естественно, военные и [президент России Владимир] Путин сами умрут, но снесут оттуда украинских военных», — констатировал Лукашенко.

По его данным, украинцы перед отправкой на фронт прощаются с родными и близкими, так как знают, что «идут в одну сторону».

Глава республики резюмировал, что эскалация конфликта может закончиться уничтожением Украины.