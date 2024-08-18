На Украине отстранили комбрига, несогласного с вторжением в Курскую область

Командир 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ полковник Эмиль Ишкулов не согласился с планами Зеленского и генералитета о вторжении в Курскую область и был отстранен от должности. Об этом сообщает британская The Guardian, отмечая, что пока информация не подтверждена.

«Ходят упорные слухи, что полковник Эмиль Ишкулов, популярный командир 80-й украинской бригады, которая входит в число участников вторжения в Курск, был отстранен от должности в конце июля, потому что он был против вторжения в Россию», — пишет газета.

По ее данным, Ишкулов не был уверен, что у его подразделения хватит сил для выполнения этой задачи. Солдаты подразделения выступили с публичным призывом восстановить его в должности, но их попытка была безуспешной.

Британское издание отмечает, что и рядовые украинские военные выражают сомнения в целесообразности нападения на Курскую область. Среди солдат «нетрудно найти сомневающихся в общей стратегии». Они считают, что из-за вторжения страдает донбасский фронт, особенно покровское направление.

В частности, пехотинец Алексей из подразделения в Сумской области на условиях анонимности заявил:

«Мы должны защищать то, что имеем. Атака на Курск отбирает у Покровска хороших солдат, а если и отвлекает часть российских войск, то только переносит проблему их численности из одного места в другое».

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