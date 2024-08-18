Российские войска начали штурм Торецка в Донецкой народной республике (ДНР) с трех направлений. Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело».

«ВС РФ начали штурм города Торецк с использованием нескольких единиц техники и заходят сразу с трех направлений, идут тяжелые бои», — говорится в сообщении.

До этого ТАСС сообщало, что российские военные ликвидировали группу бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся переправиться через канал Северский Донец — Донбасс.

Собеседник агентства рассказал, что к текущему моменту бойцы Вооруженных сил РФ заблокировали большую часть логистических путей украинских войск на Артемовском направлении.

ВСУ оставили позиции под Новогродовкой

18 августа в силовых структурах заявили, что военные ВСУ покинули свои позиции к северу и востоку от населенного пункта Новогродовка в ДНР. Тем самым они «оголили» окраины города для российских солдат.