В США предупредили Киев о пробуждении «медведя-России» из-за Курской области
Русский медведь восстает из спячки, Украину ждет мощный ответ за вторжение в Курскую область. Об этом заявил отставной офицер армии США, военный аналитик Дэниел Дэвис.
В эфире своего YouTube-канала Дэвис предупредил, что скоро для украинской стороны наступят «определенно нехорошие» последствия из-за бессмысленного вторжения в Курскую область.
Он отметил, что у Киева нет преимущества в небе, а россияне разозлены попыткой оккупации их региона. В итоге Киев ждет неминуемый ответ Москвы.
«Этот медведь пробудился и, думаю, вы знаете, что произойдет, когда он окончательно придет в себя», — сказал Дэвис.
По его словам, во всей этой истории непонятно, какие цели преследовал Зеленский.
Аналитик также признался, что ему как американцу «стыдно за так называемую элиту» своей страны, в частности, за сенатора Грэма (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Недавно Грэм похвалил Зеленского за агрессию в Курской области.
Дэвис отметил, что не понимает, как западные политики на столь высоком уровне могут быть настолько глубоко дезинформированы. Они искаженно видят суть вещей на Украине.