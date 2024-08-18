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В США предупредили Киев о пробуждении «медведя-России» из-за Курской области

В США предупредили Киев о пробуждении «медведя-России» из-за Курской области
© globallookpress.com

Русский медведь восстает из спячки, Украину ждет мощный ответ за вторжение в Курскую область. Об этом заявил отставной офицер армии США, военный аналитик Дэниел Дэвис.

В эфире своего YouTube-канала Дэвис предупредил, что скоро для украинской стороны наступят «определенно нехорошие» последствия из-за бессмысленного вторжения в Курскую область.

«Украина никак не сможет добиться успеха в этой операции», — сказал Дэвис.

Он отметил, что у Киева нет преимущества в небе, а россияне разозлены попыткой оккупации их региона. В итоге Киев ждет неминуемый ответ Москвы.

«Этот медведь пробудился и, думаю, вы знаете, что произойдет, когда он окончательно придет в себя», — сказал Дэвис.

По его словам, во всей этой истории непонятно, какие цели преследовал Зеленский.

Аналитик также признался, что ему как американцу «стыдно за так называемую элиту» своей страны, в частности, за сенатора Грэма (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Недавно Грэм похвалил Зеленского за агрессию в Курской области.

Дэвис отметил, что не понимает, как западные политики на столь высоком уровне могут быть настолько глубоко дезинформированы. Они искаженно видят суть вещей на Украине.

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Дэниел Дэвис
Росфинмониторинг