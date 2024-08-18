ВСУ ударили по второму мосту через реку Сейм в Курской области

Украинские военные нанесли удар американскими ракетами по второму мосту через реку Сейм в Курской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, удар по мосту в селе Званное был нанесен реактивными ракетами западного производства, выпущенными РСЗО HIMARS.

Журналисты отметили, что была альтернативная переправа для эвакуации местных жителей. В округе, добавили они, остался всего один мост.

Напомним, что 17 августа ракеты РСЗО HIMARS разрушили автомобильный мост в Глушковском районе Курской области.

Стало известно о разрушении ВСУ моста через реку Сейм в Курской области

Это, по мнению представителей силовых ведомств региона, значительно осложнило эвакуацию мирных жителей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что «все виновные в этих бесчеловечных деяниях понесут суровое наказание».