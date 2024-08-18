Военкоры сообщили о «мощном прорыве» ВС РФ под Угледаром

Российские военные совершили "мощный прорыв" под Угледаром в ДНР, перерезав главный путь снабжения ВСУ - трассу на Константиновку, пишет Telegram-канал "Военкоры Русской весны".

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"Фиксируется крупное продвижение у ВС РФ под Угледаром. Там российские войска перерезали трассу на Константиновку, приблизившись к Водяному. Таким образом с северо-востока город Угледар блокирован", - говорится в публикации.

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Отмечается, что, по данным украинских источников, российские войска заняли территорию вентствола шахты "Южно-Донбасская №1" и продвинулись на участке шириной до 3,53 километра на глубину до 2,12 километра, закрепившись вдоль трассы О0532 в районе ее пересечения с балкой Икряная.