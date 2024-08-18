Средства ПВО за ночь уничтожили пять БПЛА над регионами РФ

Средства ПВО за ночь уничтожили пять БПЛА над регионами России
Средства противовоздушной обороны России за минувшую ночь уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС.
Это произошло над Белгородской, Курской и Ростовской областями. Применялись беспилотники самолетного типа.
Голубев: предварительно, при атаке БПЛА на склады под Ростовом пострадавших нет
По данным Минобороны РФ, два из них сбиты над территорией Белгородской области, один — над территорией Курской области и два — над территорией Ростовской области.