Мобилизация: последние новости на сегодня 18 августа 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 18 августа 2024, в материале «Рамблера».

Юрий Шалабаев и участники СВО встретились с молодежью в День города

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев встретился с активной молодежью на площади Минина и Пожарского, сообщает pravda-nn.ru.

В мероприятии участвовали студенты, представители работающей молодежи, члены военно-патриотических объединений и клубов.

Обсуждалась роль культуры и молодежи в патриотическом воспитании и поддержке бойцов спецоперации.

Некоторым срочникам могут присвоить статус бойца СВО со всеми выплатами. Кого это коснётся

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов призвал присвоить сражавшимся в Курской области срочникам статус участников специальной военной операции, сообщает ТАСС.

По его словам, солдаты, проходящие срочную службу и отражавшие атаки противника под Курском в первые дни нападения, а также их родственники должны получить все соответствующие льготы и выплаты.

Минобороны провело телемост между бойцами СВО и призывниками из Алтайского края

В зоне проведения специальной военной операции состоялся телемост между военнослужащими по призыву из Алтайского края и принимающими участие в спецоперации военнослужащими Центральной группировки войск, сообщает ТАСС.

Как заявили в Министерстве обороны, сеанс видеосвязи проходил в формате «вопрос-ответ».

Военнослужащие пообщались с призывниками, ответили на их вопросы и рассказали о трудностях, которые преодолели во время выполнения боевых задач, о боевом товариществе и взаимоотношениях между военнослужащими.