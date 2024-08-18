Вооруженные силы Украины испытывают под Курском нехватку личного состава и растягивают линию обороны, что вскоре осложнит положение ВСУ, сообщает Guardian.

По данным издания, Украина собрала воедино то, что было доступно в качестве оперативного резерва, и направила его на новый фронт. Отмечается, что украинская армия начинает растягивать линию обороны. Это приведет к тому, что ВСУ придется окопаться. Украинская армия все равно окажется в крайне сложном положении, поскольку Россия стянет в регион артиллерию и установки радиоэлектронной борьбы.

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Киев будет изо всех сил пытаться заткнуть бреши в линии боевого соприкосновения – до сих пор не удалось устранить угрозу, исходящую от российских разведывательных дронов, планирующих бомб, артиллерии, средств радиоэлектронной борьбы и оперативно-тактических ракетных комплексов.

Это позволяет ВС России продолжать стабильно наступать на Красноармейск, Торецк и другие города Донбасса. У России достаточно личного состава и техники, чтобы сражаться и под Курском, и в Донбассе.