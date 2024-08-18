Средства ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области

Российские средства противовоздушной обороны отразили атаку украинского беспилотного летательного аппарата на юго-востоке Ростовской области.

Об этом сообщил в личном Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев. Он добавил, что в результате падения обломков на территории промышленных складов в Пролетарске загорелось дизельное топливо. К ликвидации возгорания привлечены пожарные.

Ранее Голубев проинформировал об отражении атаки украинского беспилотника на западе Ростовской области.