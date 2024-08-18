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Средства ПВО отразили атаку беспилотника ВСУ на юго-востоке Ростовской области

Российские средства противовоздушной обороны отразили атаку украинского беспилотного летательного аппарата на юго-востоке Ростовской области.

Средства ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области
© РИА Новости

Об этом сообщил в личном Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев. Он добавил, что в результате падения обломков на территории промышленных складов в Пролетарске загорелось дизельное топливо. К ликвидации возгорания привлечены пожарные.

Ранее Голубев проинформировал об отражении атаки украинского беспилотника на западе Ростовской области.

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Василий Голубев