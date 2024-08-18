Спецоперация на Украине 18 августа: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 18 августа 2024 года.

Алаудинов сообщил об уничтожении 11 единиц техники ВСУ в Курской области

Российские бойцы спецназа «Ахмат» и другие подразделения Вооружённых сил РФ за минувшие сутки уничтожили 11 единиц техники Вооруженных сил Украины в Курской области, сообщает RT со ссылкой на заявление командира спецназа Апти Алаудинова.

По его словам, на данном направлении за сутки было уничтожено более 50 бойцов противника.

Среди уничтоженной техники — два танка, четыре боевые бронированные машины, один Stryker, три пикапа и одна инженерная машина разграждения.

Под Северском в ДНР уничтожена украинская самоходка AS-90

Британская самоходная артиллерийская установка AS-90 уничтожена военнослужащими России, сообщает «Газета.ру».

Это произошло в районе Северска в ДНР. По данным Минобороны РФ, удар по вскрытой огневой позиции противника был нанесен в ходе контрбатарейной борьбы.

В результате самоходная артиллерийская установка с расчетом ВСУ уничтожена.

Рядовой ВС РФ выстрелом из гранатомета взорвал машину с разведчиками ВСУ

Рядовой Максим Дорофеев уничтожил автомобиль с диверсионно-разведывательной группой Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС.

Боец выстрелил в нее из гранатомета. Молодой человек обнаружил противника в ходе патрулирования позиций и решил вступить в бой, несмотря на превосходящие силы ВСУ.

Дорофеев сообщил командованию об обнаружении, после чего, заняв выгодную позицию, одним из первых вступил в бой с вражеской ДРГ. Выстрелом из гранатомета был уничтожен автомобиль противника с находящимися в нем диверсантами.