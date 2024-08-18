Восточная группировка российских войск сорвала попытки усиления передовых позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пяти районах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Гордеева.

"Подразделения группировки улучшили положение по переднему краю", - отметил он.

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Гордеев уточнил, что удалось пресечь проведение противником ротации и выдвижение резервов в районах Угледара, Елизаветовки, Макаровки, Луговского и Дорожнянки.

Начальник пресс-центра обратил внимание, что уничтожены опорные пункты, места скопления живой силы и техники 58-й мотопехотной бригады ВСУ, а также 123-й бригады теробороны. Удары наносились в районах Пречистовки и Нескучного. В середине августа в Минобороны раскрыли огромные потери ВСУ за сутки. По данным оборонного ведомства, больше всего украинская армия потеряла бойцов в зоне контроля подразделений российских группировок войск "Запад" и "Юг".