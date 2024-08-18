В Херсонской области сообщили о террористической тактике ВСУ

Вооруженные силы Украины используют в Херсонской области тактику террористов, направляя свои удары на мирных людей и гражданскую инфраструктуру, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление губернатор региона Владимира Сальдо.

По его словам, под особым внимаем украинских военных находится Каховско-Новокаховская агломерация.

Губернатор указал, что в этом месте «оборона крепка как сталь».