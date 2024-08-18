Минобороны сообщило об уничтожении пулеметных точек ВСУ

Западная группировка войск с закрытых огневых позиций уничтожила несколько замаскированных пулеметных точек Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили ТАСС в Минобороны РФ. По данным ведомства, противника ликвидировали экипажи боевых машин БМП-3. Цели обнаружило разведывательное подразделение с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Координаты местонахождения противника были переданы на пункт управления, а затем экипажу БМП-3. В течение нескольких минут экипаж выехал на огневую позицию и нанес огневое поражение противнику, — рассказали в военном ведомстве.

После подтверждения поражения целей расчетами БПЛА экипажи БМП-3 покинули огневую позицию и выехали в безопасный район.

Украинская боевая техника «превосходно горит», ранее заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов . По его словам, российские силы уничтожают «все, что вылезает из кустов в районе Суджи» в Курской области.

До этого военный аналитик и блогер Кирилл Федоров рассказал, что боец ВС РФ в одиночку уничтожил украинскую БМП на Курском направлении. Солдат подъехал к бронемашине противника на отечественном автомобиле Lada, подбежал к технике с канистрой горючей жидкости и поджег ее. После этого российский военный быстро ретировался. Минобороны России эту информацию не комментировало.