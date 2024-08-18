В Польше рассказали, почему Киев не убедил Запад разрешить удары по РФ
Украине не удалось убедить Запад разрешить использовать переданное союзниками оружие для ударов по территории России после нападения на Курскую область, раскрыл глава МВД Польши Томаш Семоняк в интервью Reuters. Он добавил, что «наступление на Украину не меняет антиэскалационную позицию Запада».
Я думаю, что для западных стран это событие с точки зрения изменения имиджа Украины, — сказал Семоняк.
6 августа бойцы ВСУ попытались пересечь границу и зайти вглубь Курской области. 8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов региона.
Как сообщил 16 августа командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов, обстановка в Курской области нормальная, она находится под контролем российских военных. По его данным, ВС России ведут активную работу по обнаружению и уничтожению украинских подразделений.
До этого Reuters сообщало, что власти США ввели ряд ограничений своей техники и вооружений для операций ВСУ в Курской области. По данным агентства, Вашингтон опасается прямого противостояния с Москвой, хотя и называет наступательную операцию Киева «защитным шагом». США с опаской смотрят на возможное продвижение украинских сил вглубь России, при котором будут захватываться гражданские объекты.