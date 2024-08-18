"Ахмат" и другие отряды уничтожили в Курской области 11 единиц техники ВСУ

Спецназ «Ахмат» и другие подразделения за минувшие сутки уничтожили в Курской области 11 единиц техники Вооруженных сил Украины и более 50 военных, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление командира спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майора Апти Алаудинова.

Это два танка, четыре ББМ, один Stryker, два миномета, три пикапа, одна инженерная машина разграждения.

Алаудинов также сообщил, что на данном направлении за сутки уничтожены более 50 украинских военнослужащих.