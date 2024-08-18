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Алаудинов сообщил об уничтожении большого числа солдат ВСУ на курском направлении

Большое число военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены на курском направлении, обстановка под контролем. Об этом ТАСС заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

Алаудинов сообщил об уничтожении большого числа солдат ВСУ на курском направлении
© РИА Новости
"Обстановка подконтрольная. Противник всю ночь и весь день предпринимал попытки прорваться на те участки, где находится мое подразделение, но ему этого сделать не удалось. Много [солдат] противника уничтожено. Сегодня из техники удалось уничтожить одну боевую бронированную машину. Противник, который заскочил на те участки, где находятся наши подразделения, уничтожен", - сказал он.

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Алаудинов уточнил, что боевые действия по уничтожению подразделений ВСУ продолжаются.

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