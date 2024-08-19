Алаудинов: «Ахмат» за сутки отбил в курском приграничье несколько волн атак ВСУ

Бойцы спецназа «Ахмат» за минувшие сутки отбили несколько волн атак Вооружённых сил Украины в приграничных районах Курской области.

Об этом сообщил в личном Telegram-канале командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России Апти Алаудинов.

«...Наверное, уже вторая волна активной наступательной деятельности противника отбита, несколько волн атак противника... Ребята достойно отстояли, уничтожив действительно очень много пехоты», — сообщил он.

Ранее Алаудинов заявил, что спецназ «Ахмат» остановил противника на своём участке на Курском направлении.