Реактивные системы залпового огня HIMARS, которые Украина использует для атак на Курскую область, будут быстро уничтожены российскими войсками благодаря мощным системам наблюдения и дронам, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление британского аналитика Александра Меркуриса.

По его словам, Москва модернизировали технологии наблюдения и беспилотные летательные аппараты. Теперь Россия может наблюдать за тем, что делают украинцы, с максимально близкого расстояния.

«Откровенно говоря, HIMARS, работающие прямо у границ, долго не протянут, учитывая количество и качество дронов у русских», — заявил эксперт.

Он указал, что последние операции Вооруженных сил Украины с использованием американских РСЗО показали, насколько они уязвимы для ударов российских БПЛА и ракет.