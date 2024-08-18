На Западе сделали заявление об ударах американским оружием по России
Реактивные системы залпового огня HIMARS, которые Украина использует для атак на Курскую область, будут быстро уничтожены российскими войсками благодаря мощным системам наблюдения и дронам, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление британского аналитика Александра Меркуриса.
По его словам, Москва модернизировали технологии наблюдения и беспилотные летательные аппараты. Теперь Россия может наблюдать за тем, что делают украинцы, с максимально близкого расстояния.
«Откровенно говоря, HIMARS, работающие прямо у границ, долго не протянут, учитывая количество и качество дронов у русских», — заявил эксперт.
Он указал, что последние операции Вооруженных сил Украины с использованием американских РСЗО показали, насколько они уязвимы для ударов российских БПЛА и ракет.