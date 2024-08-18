WSJ: США перестали делиться разведданными с Киевом после атаки под Курском
США перестали передавать Украине разведданные об объектах на территории РФ. Так заявил неназванный американский чиновник журналистам из газеты The Wall Street Journal.
По его словам, Вашингтон опасается обвинений в причастности к вторжению ВСУ на Курскую область. Поэтому, как утверждает источник, Пентагон больше не делится с украинскими боевиками соответствующими данными.
По данным газеты, ВСУ готовились к нападению на РФ с начала лета. В атаке участвовали до тысячи военнослужащих, которые пользовались в том числе американской военной техникой - например, бронемашинами Bradley и Stryker.
Ранее Пентагон заявил о невозможности поставить боеприпасы Киеву. В качестве причины в ведомстве назвали сокращение производства артиллерийских снарядов. Отмечается, что в нынешних условиях ВСУ продолжат вест оборонительные действия, но не смогут перейти в наступление в течение полугода.