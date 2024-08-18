ВКС РФ нанесли удары по четырем базам боевиков в горах Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России за прошедшие двое суток атаковали места базирования боевиков в Сирии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (САР) капитана 1-го ранга Олега Игнасюка.

По его словам, ВКС нанесли удары по четырем выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Эль-Бишри.

Военный также сказал, что командование Вооруженных сил САР продолжает проведение разведывательно-поисковых действий в горно-пустынных районах провинции Дейр-эз-Зор. 2 августа Игнасюк сообщил, что ВС РФ и Сирийской Арабской Республики развернули базу "Кобани" в провинции Алеппо. До этого стало известно, что два беспилотника MQ-9 Reaper коалиции во главе с США опасно сблизились с бомбардировщиками Су-24 ВКС России в Сирии.