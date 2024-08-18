Расчёт БПЛА батальона «Феникс» выдавливает ВСУ в курском приграничье, его командир с позывным Оша — мастер авиамодельного спорта, трёхкратный чемпион России, чемпион Европы.

В сюжете военкора RT Александра Яремчука показано, что ударное крыло батальона работает на беспилотниках-камикадзе самолётного типа. Управлять ими гораздо сложнее, однако летают они дальше — до 30 км. В задачи входит поражение стационарных целей, в том числе связных ВСУ.

«Уровень подготовки противника был достаточно серьёзным на начальном этапе, сейчас уже захлебнулся... Пытаются давить только количеством. Это количество очень сильно сокращается, когда они пытаются прыгать выше головы», — рассказал Оша.

Военкор RT Игорь Жданов подтвердил, что Коренево в Курской области находится под контролем ВС России.