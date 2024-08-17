Названо число задействованных Украиной для атаки на Курск военных

Вооруженные силы Украины (ВСУ) задействовали около 10 тысяч солдат при нападении на Курскую область. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на оценки экспертов.

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По данным издания, шесть тысяч военных непосредственно участвовали во вторжении в российский приграничный регион. Еще четыре тысячи солдат выполняли вспомогательные задачи в Сумской области.

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В статье отмечается, что Украина готовила операцию с начала лета. При нападении на Курскую область первыми шли 80-я и 82-я десантно-штурмовые бригады ВСУ, солдаты которых передвигались на американских бронемашинах Stryker и немецких Marder, пишет автор. Атаковавшая российский регион группировка была собрана из резервов, которые ВСУ готовили для проведения операций в 2024 и 2025 годах, указано в материале.