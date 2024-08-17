ВКС РФ нанесли удары по четырем базам боевиков в горных массивах Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России за прошедшие двое суток нанесли удары по четырем местам базирования боевиков, укрывавшихся в районах горного массива Эль-Бишри в Сирии. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

"За прошедшие двое суток ВКС России нанесли удары по четырем выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Эль-Бишри", - сказал Игнасюк.

По его словам, командованием Вооруженных сил Сирии продолжается проведение разведывательно-поисковых действий в горно-пустынных районах провинции Дейр-эз-Зор.