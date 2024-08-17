Зеленский рассказал, какому участку фронта ВСУ уделяют максимальное внимание

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в настоящее время уделяют первостепенное внимание ситуации в Донбассе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

© Газета.Ru

Глава государства дал понять, что сейчас на соответствующих участках фронта наблюдается продвижение российских войск. В связи с этим он вновь призвал западные страны снять запрет на удары по территории РФ при помощи дальнобойного оружия.

"Нам, безусловно, важно, чтобы партнеры убрали барьеры, которые мешают нам ослаблять российские позиции именно так, как этого требует ход боевых действий. Дальнобойность для ВСУ — это ответ на все наиболее важные, на все наиболее стратегические вопросы этого противостояния", — подчеркнул Зеленский.

При этом президент никак не упомянул атаку украинских войск на Курскую область.

В Германии назвали важное преимущество армии России

16 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном. В ходе беседы украинский военачальник доложил американскому коллеге о ситуации на поле боя и обсудил с ним наиболее критические потребности армии в вооружении и технике.