Российские военные имеют значительное превосходство над ВСУ в Донбассе, что позволяет им стабильно продвигаться вперед, рассказал журналист Кристоф Ваннер в эфире немецкого телеканала Welt.

По его словам, на многих участках фронта опытным российским солдатам противостоят менее опытные украинские. Этим обусловлено то, что «русские ежедневно продвигаются все дальше на запад», пояснил Ваннер.

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Кроме того, подчеркнул журналист, командование ВСУ перебросило в Курскую область большое количество военных, что сильно ослабило все остальные направления.

«В Донбассе украинская армия находится в тяжелейшем положении», — резюмировал Ваннер.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска в последние недели взяли под контроль 19 населенных пунктов в ДНР.