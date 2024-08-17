В Германии назвали важное преимущество армии России

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В ФРГ заявили, что ВС РФ обладают преимуществом над ВСУ в Донбассе

Российские военные имеют значительное превосходство над ВСУ в Донбассе, что позволяет им стабильно продвигаться вперед, рассказал журналист Кристоф Ваннер в эфире немецкого телеканала Welt.

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© РИА Новости

По его словам, на многих участках фронта опытным российским солдатам противостоят менее опытные украинские. Этим обусловлено то, что «русские ежедневно продвигаются все дальше на запад», пояснил Ваннер.

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Кроме того, подчеркнул журналист, командование ВСУ перебросило в Курскую область большое количество военных, что сильно ослабило все остальные направления.

«В Донбассе украинская армия находится в тяжелейшем положении», — резюмировал Ваннер.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска в последние недели взяли под контроль 19 населенных пунктов в ДНР.

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