Украина имеет право использовать немецкое оружие, вторгшись на территорию России, потому что так «реализуется право на самооборону». Оружие «перешло в зону ответственности Киева. Об этом в интервью швейцарской радиостанции SRF заявил глава минфина ФРГ Кристиан Линднер.

SRF отмечает, что украинские формирования, вторгшиеся на российскую землю, используют немецкое оружие. Однако для Кристиана Линднера «это не проблема» (ist das kein Problem).

«Оружие перешло в зону ответственности Украины, которая защищает себя от агрессора и реализует свое право на самооборону», — заявил министр финансов Германии в субботнем шоу SRF.

По его словам, он не сомневается, что это оружие «будет использовано в интересах украинской оборонительной борьбы».

Более того, Линднер раскритиковал Швейцарию за то, что она запрещает Берлину передавать швейцарское оружие и технику на Украину. По его словам, подобное «толкование нейтралитета» вызывает интенсивные дебаты в Швейцарии.

У Германии закончились деньги и оружие для Киева

Линднер считает, что прекращение поддержки Киева «не отвечает интересам немецкого народа» и «ставит под угрозу международный мир».

Кроме того, по словам Линднера, такой сигнал «был бы разрушительным для Чехии, Польши, стран Балтии и Скандинавии, поскольку им действительно угрожает Россия».

Министр финансов ФРГ также пригрозил «волной беженцев», если Запад откажется от Украины. По его мнению, «потенциально миллионы украинцев сбегут в Западную Европу».