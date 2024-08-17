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Министр финансов ФРГ объяснил вторжение в Россию ВСУ с немецким оружием

Украина имеет право использовать немецкое оружие, вторгшись на территорию России, потому что так «реализуется право на самооборону». Оружие «перешло в зону ответственности Киева. Об этом в интервью швейцарской радиостанции SRF заявил глава минфина ФРГ Кристиан Линднер.

В ФРГ объяснили вторжение в Россию ВСУ с немецким оружием
© РИА Новости

SRF отмечает, что украинские формирования, вторгшиеся на российскую землю, используют немецкое оружие. Однако для Кристиана Линднера «это не проблема» (ist das kein Problem).

«Оружие перешло в зону ответственности Украины, которая защищает себя от агрессора и реализует свое право на самооборону», — заявил министр финансов Германии в субботнем шоу SRF.

По его словам, он не сомневается, что это оружие «будет использовано в интересах украинской оборонительной борьбы».

Более того, Линднер раскритиковал Швейцарию за то, что она запрещает Берлину передавать швейцарское оружие и технику на Украину. По его словам, подобное «толкование нейтралитета» вызывает интенсивные дебаты в Швейцарии.

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Линднер считает, что прекращение поддержки Киева «не отвечает интересам немецкого народа» и «ставит под угрозу международный мир».

Кроме того, по словам Линднера, такой сигнал «был бы разрушительным для Чехии, Польши, стран Балтии и Скандинавии, поскольку им действительно угрожает Россия».

Министр финансов ФРГ также пригрозил «волной беженцев», если Запад откажется от Украины. По его мнению, «потенциально миллионы украинцев сбегут в Западную Европу».

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Кристиан Линднер